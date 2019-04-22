Трамп поговорил с детьми о строительстве стены на границе

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Президент США Дональд Трамп во время празднования Пасхи в Белом доме поговорил с детьми о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это уже происходит, она строится сейчас», — сказал американский лидер детям.

Он отметил, что один из мальчиков призвал «продолжить строить стену».

«Когда-нибудь он станет консерватором», — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.

Как сообщал CNN, Пентагон выделит на строительство стены $1 млрд.

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