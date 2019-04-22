Трамп поговорил с детьми о строительстве стены на границе
«Это уже происходит, она строится сейчас», — сказал американский лидер детям.
Он отметил, что один из мальчиков призвал «продолжить строить стену».
President Trump at Easter Egg Roll: "There's a young guy, just said, 'keeping building that wall.' Do you believe this? He's going to be a conservative someday." https://t.co/BdsxX9jq2Kpic.twitter.com/emAR8hYxO4— The Hill (@thehill) 22 апреля 2019 г.
«Когда-нибудь он станет консерватором», — отметил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.
Как сообщал CNN, Пентагон выделит на строительство стены $1 млрд.