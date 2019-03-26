Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США

Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены, которая будет возведена на границе между США и Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что министерство уже проинформировало конгресс США о данном решении.

По данным телеканала, деньги пойдут на строительство стены длиной 57 миль, улучшение дорог вдоль границы и другие элементы пограничной инфраструктуры.

Министерство обороны уже уполномочило Инженерный корпус армии США приступить к планированию и строительству объекта.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.