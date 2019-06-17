В ФРГ проверяют заявления о причастности Ирана к атаке на танкеры

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей СМИД ЕС в Люксембурге сообщил, что в ФРГ проверяют заявления США и Британии о причастности Ирана к атаке на танкеры.
В ФРГ проверяют заявления о причастности Ирана к атаке на танкеры
  • Reuters

«Мы знакомы с информацией американской и британской спецслужб, которые исходят из того, что можно быть почти уверенным... Мы сравниваем это с нашей информацией, думаю, нужен крайне тщательный подход, мы продолжим обмен с нашими партнёрами», — цитирует РИА Новости Мааса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

Также эти заявления поддержали в МИД Британии, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

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