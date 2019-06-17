США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»

Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).

Об этом сообщает Axios.

По словам Гринблатта, опубликовать политическую часть документа «имело бы смысл» в ноябре, когда в Израиле, как предполагается, будет сформировано новое правительство.

Ожидалось, что предложения Вашингтона по ситуации на Ближнем Востоке будут обнародованы летом. Однако «новые выборы» в Израиле, по словам чиновника, скорректировали планы США.

30 мая израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство, что, по данным Axios, разочаровало американского лидера Дональда Трампа.

Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия» заявил, что «сделка века», которую предлагают Соединённые Штаты, является отходом от всех международных норм.