США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Об этом сообщает Axios.
По словам Гринблатта, опубликовать политическую часть документа «имело бы смысл» в ноябре, когда в Израиле, как предполагается, будет сформировано новое правительство.
Ожидалось, что предложения Вашингтона по ситуации на Ближнем Востоке будут обнародованы летом. Однако «новые выборы» в Израиле, по словам чиновника, скорректировали планы США.
30 мая израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство, что, по данным Axios, разочаровало американского лидера Дональда Трампа.
Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия» заявил, что «сделка века», которую предлагают Соединённые Штаты, является отходом от всех международных норм.