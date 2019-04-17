Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

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Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter лидера.

Он отметил, что в условиях демократии решает большинство.

Как уточняет «Гаарец», закон отводит премьеру на формирование правительства 28 дней. В случае необходимости срок может быть продлён ещё на 14 дней. 

Ранее Биньямин Нетаньяху и его конкурент Бени Ганц объявили о победе на парламентских выборах в Израиле.

Подробнее о ситуации внутри страны — в материале RT.

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