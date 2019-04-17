Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter лидера.
Он отметил, что в условиях демократии решает большинство.
Как уточняет «Гаарец», закон отводит премьеру на формирование правительства 28 дней. В случае необходимости срок может быть продлён ещё на 14 дней.
ריבלין הטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה ה-35: "הרוב אמר את דברו" https://t.co/fPowWmuqCF— Haaretz הארץ (@Haaretz) 17 апреля 2019 г.
Ранее Биньямин Нетаньяху и его конкурент Бени Ганц объявили о победе на парламентских выборах в Израиле.
Подробнее о ситуации внутри страны — в материале RT.