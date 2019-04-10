В напряжённой борьбе: Нетаньяху намерен сформировать коалицию по итогам парламентских выборов

В Израиле подводят предварительные итоги парламентских выборов. После подсчёта 94% голосов партия «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху набирает 29,2% голосов, столько же у центристского партийного блока «Кахоль-лаван». Таким образом, обе политические силы могут рассчитывать на 35 мест в кнессете. Между тем Нетаньяху сообщил, что уже заручился поддержкой других партий, прошедших в парламент, и намерен в ближайшее время сформировать коалицию. Но и его основной соперник Бенни Ганц также заявил о своей победе на выборах.

В Израиле подводят предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в стране 9 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Израиля, после подсчёта 94% голосов партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху набирает 29,2% голосов. Аналогичный результат — те же 29,2% — показывает центристский партийный блок «Кахоль-лаван» (название переводится как «Бело-голубые» и ассоциируется с цветом израильского флага) бывшего главы Генштаба Бенни Ганца. Таким образом, обе политические силы могут претендовать на 35 мест в кнессете.

При этом действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что начал переговоры с другими правыми партиями о создании новой правящей коалиции. По его словам, ему уже удалось заручиться поддержкой большинства из них.

«Уже этой ночью я начал переговоры с лидерами правых партий, нашими естественными партнёрами. Уже этой ночью почти все они публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства», — отметил Нетаньяху.

Он также поздравил с успехом своих соратников и пообещал создать стабильное правительство.

«Это вечер огромной победы, это невообразимое достижение! Я намерен как можно быстрее сформировать стабильное правое правительство. Я очень взволнован, так как народ Израиля в пятый раз оказал мне доверие — и на этот раз ещё больше доверия», — заявил Нетаньяху.

Таким образом, если Нетаньяху вновь возглавит правительство, он займёт кресло премьера в четвёртый раз подряд и пятый раз в карьере.

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Нетаньяху также считает, что сможет представлять интересы всех слоёв населения.

«Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля: правых и левых, евреев и неевреев», — подчеркнул он.

Как сообщает государственное радио Израиля «Кан», в коалицию Нетаньяху могут войти религиозные партии ШАС и «Еврейство Торы» (8 мандатов), партия русскоязычных израильтян бывшего министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» (5 мандатов), а также правоцентристская «Кулану» (4 мандата). Таким образом, будущее правое правительство получит контроль над 65 из 120 кресел в кнессете.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы до 17 апреля, сообщает ЦИК Израиля. После этого президент страны Реувен Ривлин встретится с представителями партий, преодолевшими электоральный барьер. Партия, которая завоевала наибольшее число депутатских мандатов, получит право предложить кандидата на пост премьер-министра. Если же шансы партий окажутся примерно равными, то приоритет получит та, которая сможет сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Далее у премьера будет 42 дня, чтобы сформировать правительство. Если же ему это не удастся, это право может быть передано другому депутату.

Глава центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц.

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Соперник Нетаньяху, бывший глава Генштаба страны Бенни Ганц, возглавляющий центристский блок партий «Кахоль-лаван», ранее также заявил об успехе на выборах. Выступая перед соратниками, политик пообещал создать максимально широкое правительство национального единства.

«В выборах есть победители и проигравшие. Победители — это мы... Самая большая партия должна сформировать коалицию... Я буду премьер-министром, главой правительства всего народа», — заявил Ганц.

Блок «Кахоль-лаван» был создан в феврале 2019 года. Во главе объединения встали три экс-начальника Генштаба — Бенни Ганц, Моше Яалон и Габи Ашкенази (он также занимал пост министра обороны). К ним присоединился и бывший министр финансов Яир Лапид, возглавляющий партию светского среднего класса «Еш Атид».

Яир Лапид лишился портфеля министра в декабре прошлого года. Тогда Нетаньяху уволил не только его, но и главу Минюста Ципи Ливни, лидера партии «Ха-тнуа».

«Необходимо как можно скорее провести выборы и сформировать стабильное правительство, — заявил Нетаньяху. — Досрочные выборы — это плохо, но правительство, в котором есть министры, которые действуют против кабинета, — ещё хуже».

По данным ЦИК Израиля, в парламентских выборах могли принимать участие 6,34 млн избирателей, для которых были открыты 10 720 избирательных участков. Явка составила 67,9%.