WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на аудиозапись с закрытой встречи Помпео с лидерами еврейской общины США.
«Он может быть отвернут. В итоге люди могут сказать: «Это не особенно оригинально, по-моему, это не особенно работает...» — заявил Помпео.
Также он назвал «большим вопросом», смогут ли США получить достаточно возможностей для «реального разговора, как это выстроить».
Издание отмечает, что подготовку плана по разрешению «израильско-палестинского спора», который называют «сделка века», Трамп поручил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру и адвокату Джейсону Гринблатту.
Ранее посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль в беседе с газетой «Известия» сказал, что «сделка века», которую предлагают США, является отходом от всех международных законов.