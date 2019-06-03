WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»

Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на аудиозапись с закрытой встречи Помпео с лидерами еврейской общины США.

«Он может быть отвернут. В итоге люди могут сказать: «Это не особенно оригинально, по-моему, это не особенно работает...» — заявил Помпео.

Также он назвал «большим вопросом», смогут ли США получить достаточно возможностей для «реального разговора, как это выстроить».

Издание отмечает, что подготовку плана по разрешению «израильско-палестинского спора», который называют «сделка века», Трамп поручил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру и адвокату Джейсону Гринблатту.

Ранее посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль в беседе с газетой «Известия» сказал, что «сделка века», которую предлагают США, является отходом от всех международных законов.