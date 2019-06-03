Трамп прокомментировал сомнения Помпео по «сделке века»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает» сомнения государственного секретаря Майка Помпео относительно разрабатываемого Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию, известного как «сделка века».

«Когда Майк говорит это, я понимаю… Потому что большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это возможно», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский лидер добавил, что Вашингтон «сделает всё возможное, чтобы помочь Ближнему Востоку» в разработке плана по мирному урегулированию. По его словам, если план удастся «получить», то «это будет хорошо».

Ранее газета Washington Post сообщала, что Помпео на закрытой встрече выразил сомнение в реализации плана по ближневосточному урегулированию, заявив, что сделка «может быть отвергнута».

Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль в беседе с газетой «Известия» сказал, что «сделка века», которую предлагают США, является отходом от всех международных законов.