Трамп прокомментировал сомнения Помпео по «сделке века»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает» сомнения государственного секретаря Майка Помпео относительно разрабатываемого Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию, известного как «сделка века».

«Когда Майк говорит это, я понимаю… Потому что большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это возможно», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский лидер добавил, что Вашингтон «сделает всё возможное, чтобы помочь Ближнему Востоку» в разработке плана по мирному урегулированию. По его словам, если план удастся «получить», то «это будет хорошо».

Ранее газета Washington Post сообщала, что Помпео на закрытой встрече выразил сомнение в реализации плана по ближневосточному урегулированию, заявив, что сделка «может быть отвергнута».

Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль в беседе с газетой «Известия» сказал, что «сделка века», которую предлагают США, является отходом от всех международных законов.

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