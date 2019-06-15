В МИД России оценили разрешение политического кризиса в Молдавии

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В МИД России прокомментировали разрешение политического кризиса в Молдавии, отметив, что Москва удовлетворена мирным урегулированием напряжённости.
В МИД России оценили разрешение политического кризиса в Молдавии
  • РИА Новости

«Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, — решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Там отметили, что Россия ожидает от нового правительства Молдавии конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия.

«В Москве к этому готовы», — подчеркнули в ведомстве.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС принял решение временно отстранить от выполнения обязанностей президента Игоря Додона, а исполняющим обязанности главы государства назначить вице-председателя ДПМ Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы.

15 июня КС пересмотрел и отменил свои решения. По словам Додона, это позволило преодолеть политический кризис в республике.

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