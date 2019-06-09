Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.

«Они (США. — RT) будут стараться сделать всё для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум. Всё будет поставлено на карту», — приводит ТАСС заявление Захаровой в эфире телеканала «Россия-1».

По её словам, США уже реализуют некоторые программы в рамках этих планов.

В российском МИД отметили, что западные страны «очень сильно испугались» из-за укрепления отношений России и Китая.

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт с Пекином военных союзов против каких-либо стран.

Кроме того, комментируя торговое противостояния Китая и США, Путин напомнил о китайской пословице.

По его словам, США прибегают к тарифным ограничениям для ослабления сильных конкурентов, что негативно отражается на мировой экономике.