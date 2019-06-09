Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР
- РИА Новости
«Они (США. — RT) будут стараться сделать всё для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум. Всё будет поставлено на карту», — приводит ТАСС заявление Захаровой в эфире телеканала «Россия-1».
По её словам, США уже реализуют некоторые программы в рамках этих планов.
В российском МИД отметили, что западные страны «очень сильно испугались» из-за укрепления отношений России и Китая.
Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт с Пекином военных союзов против каких-либо стран.
Кроме того, комментируя торговое противостояния Китая и США, Путин напомнил о китайской пословице.
По его словам, США прибегают к тарифным ограничениям для ослабления сильных конкурентов, что негативно отражается на мировой экономике.