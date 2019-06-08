Орешкин назвал причины торгового противостояния между США и Китаем

Короткая ссылка
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что американский бизнес с помощью механизма лоббирования интересов в конгрессе США пытается защититься от конкуренции китайских компаний.
Орешкин назвал причины торгового противостояния между США и Китаем
  • РИА Новости

«Это уже на грани экономики и политики — то, что происходит с торговыми войнами, санкциями, постепенным распадом мира на несколько лагерей. Де-факто это некоторые называют началом новой холодной войны. Я считаю, что между США и Китаем началась такая «столетняя война», противостояние платформ развития», — отметил он.

Он добавил, что у торгового противостояния США и Китая есть «глубинные причины». По его мнению, это произошло в связи с тем, что «сформировались две платформы развития, которые дублируют друг друга и конкурируют». 

«Поэтому вот эта конкуренция, особенно с учётом влияния бизнеса на принятие решений конгрессом через механизм лоббирования в США, бизнес таким образом пытается защититься от конкуренции китайских партнёров. Как мы видим, эта защита происходит не так уж в соответствии с законом и нормами, которые есть в международном праве, поэтому, конечно же, вызывает много вопросов», — заявил Орешкин.

Он добавил, что Россия готова к партнёрству с теми, кто согласен сотрудничать на принципах открытости, равенства и взаимной выгоды. По его словам, такое сотрудничество у России есть с Китаем, Японией, странами Юго-Восточной Азии и Европы.

Ранее Орешкин заявил, что Россия и Китай планируют удвоить товарооборот к 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить