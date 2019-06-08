Орешкин заявил о планах России и Китая удвоить товарооборот

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.

По его словам, у России и Китая уже «качественно иной уровень экономических взаимоотношений». Он отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил $108 млрд.

«Но здесь мы не останавливаемся на достигнутом. Один из главных документов, который говорит о том, по каким направлениям мы будем двигаться вперёд в ближайшие годы, — как раз программа, направленная на достижение следующей отметки, цели в $200 млрд к 2024 году. Удвоение товарооборота», — заявил Орешкин.

Он отметил, что Россия и КНР будут отрабатывать взаимодействие «по каждой отрасли, начиная от энергетики до сферы новых технологий».

Также Орешкин рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума.