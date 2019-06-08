Орешкин рассказал об итогах ПМЭФ-2019

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.
Орешкин рассказал об итогах ПМЭФ-2019
  • РИА Новости

Он отметил, что особенность ПМЭФ в том, что форум проходит на фоне «новых событий в мировой экономической политике». При этом министр подчеркнул, что присутствие лидера КНР Си Цзиньпина на форуме стало «знаковым».

«Большое количество соглашений подписано, провели большое количество переговоров, деловых форумов с разными странами. Всё удалось сделать, всё как обычно. Представительство иностранных компаний рекордное в этом году», — заявил Орешкин.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин провёл встречу с представителями бизнеса. Были обсуждены инвестиции и конкретные направления для дальнейшей совместной работы.

«Каждый следующий форум у нас приобретает новое качество именно с точки зрения практических результатов», — отметил Орешкин.

Ранее советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков сообщил, что в рамках ПМЭФ-2019 подписано 650 соглашений на 3,1 трлн рублей.

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