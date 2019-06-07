Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР

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Российский президент Владимир Путин напомнил о китайской пословице, отвечая на вопрос о том, какое место занимает Россия в схватке за экономическое первенство между Китаем и США.
Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР
  • РИА Новости

«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал российский президент.

При этом Путин подчеркнул, что теперь же «всё меняется», и «эта картинка тоже».

Президент пояснил, что в условиях появления сильных конкурентов Соединённых Штатов в ход идут тарифные ограничения.

«Это наносит большой ущерб... Если к 2022 году эти ограничения будут нарастать таким же темпом, то это приведёт к спаду роста ВВП на 2% мирового, снизит мировую торговлю на 17%. Мы против такого сценария развития событий», — сказал российский лидер, уточнив, что Россия будет стараться выстраивать отношения с другими странами на основе принципов равноправия.

Ранее Путин рассказал, что Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста.

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