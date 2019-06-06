Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики

Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.

«Мы преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось так называемых санкционных действий, но главным образом даже не это играло существенную роль», — сказал глава государства.

По его словам, прежде всего речь идёт о падении цен на товары традиционного российского экспорта: углеводород, металлы, химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом.

«Мы не только преодолели спад — мы вышли на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул Путин.

Ранее в Кремле заявили, что наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако считают макроэкономическую ситуацию в России стабильной.