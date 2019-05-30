Песков оценил экономическую ситуацию в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако отмечают, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна.

По словам Пескова, в мировой экономике в настоящее время наблюдается общая неблагоприятная обстановка.

Это связано не только с санкциями, но и с торговыми войнами, турбулентностью.

«Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны. При том что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — сказал Песков.

При этом он напомнил о ходе реализации национальных проектов, суть которых заключается в том, чтобы «придать динамику экономике», а конечная цель — в повышении уровня доходов населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы обязаны лично заниматься реализацией национальных проектов в возглавляемых ими регионах.

В свою очередь, премьер Дмитрий Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией нацпроектов посредством командировок.