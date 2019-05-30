Песков оценил экономическую ситуацию в России
- Reuters
По словам Пескова, в мировой экономике в настоящее время наблюдается общая неблагоприятная обстановка.
Это связано не только с санкциями, но и с торговыми войнами, турбулентностью.
«Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны. При том что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — сказал Песков.
При этом он напомнил о ходе реализации национальных проектов, суть которых заключается в том, чтобы «придать динамику экономике», а конечная цель — в повышении уровня доходов населения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы обязаны лично заниматься реализацией национальных проектов в возглавляемых ими регионах.
В свою очередь, премьер Дмитрий Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией нацпроектов посредством командировок.