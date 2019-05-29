В Удмуртии рассказали о развитии малого и среднего бизнеса

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В Удмуртии рассказали о развитии малого и среднего предпринимательства.
В Удмуртии рассказали о развитии малого и среднего бизнеса
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Сарапуле состоялся форум предпринимателей.

Его посетили 70 гостей из самой республики, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В этом году больше 500 млн рублей привлекаем именно на меры поддержки развития для предпринимательства. Такого объёма средств Удмуртия никогда не привлекала», — заявил министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 180 субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку из регионального бюджета в 2018 году.

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