Путин заявил о личной ответственности губернаторов за нацпроекты
- РИА Новости
Кроме того, лидер отметил, что губернаторам необходимо погружаться в данную работу, информировать население о принимаемых властями решениях.
«Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести её в диалоге с людьми», — указал Путин.
Ранее Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.