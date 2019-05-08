Путин заявил о личной ответственности губернаторов за нацпроекты

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию заявил, что губернаторы обязаны лично заниматься реализацией национальных проектов в возглавляемых ими регионах.

Кроме того, лидер отметил, что губернаторам необходимо погружаться в данную работу, информировать население о принимаемых властями решениях.

«Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести её в диалоге с людьми», — указал Путин.

Ранее Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.