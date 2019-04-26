Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

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Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
  • © РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил своей администрации разработать до 1 июня методику расчёта показателей.

Кроме того, ежегодно до 1 марта администрация должна представлять президенту доклад о значениях показателей.

Также правительство не позднее 1 июня должно разработать методики расчётов показателей до 2024 года включительно.

Накануне Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов, а также продумать формат возможного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым

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