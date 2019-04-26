Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил своей администрации разработать до 1 июня методику расчёта показателей.

Кроме того, ежегодно до 1 марта администрация должна представлять президенту доклад о значениях показателей.

Также правительство не позднее 1 июня должно разработать методики расчётов показателей до 2024 года включительно.

Накануне Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов, а также продумать формат возможного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым.