Путин поручил МИД продумать возможный визит Эрдогана в Крым

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Президент России Владимир Путин поручил МИД до 1 июня продумать формат возможного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым для участия в открытии в Симферополе Соборной мечети.
Путин поручил МИД продумать возможный визит Эрдогана в Крым
  • РИА Новости

«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в городе Симферополе», — говорится в сообщении на сайте Кремля. 

Срок выполнения поручения — до 1 июня 2019 года.

Ответственный — глава МИД России Сергей Лавров.

В марте Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети на полуострове.

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