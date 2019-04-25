Путин поручил МИД продумать возможный визит Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил МИД до 1 июня продумать формат возможного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым для участия в открытии в Симферополе Соборной мечети.

«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в городе Симферополе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — до 1 июня 2019 года.

Ответственный — глава МИД России Сергей Лавров.

В марте Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети на полуострове.