Путин поручил МИД продумать возможный визит Эрдогана в Крым
- РИА Новости
«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в городе Симферополе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Срок выполнения поручения — до 1 июня 2019 года.
Ответственный — глава МИД России Сергей Лавров.
В марте Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети на полуострове.