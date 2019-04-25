Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
«Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить», — подчеркнул президент в ходе совещания по ликвидации природных пожаров в Забайкалье.
По его словам, детальный план должен быть представлен врио губернатора региона до 10 мая.
«Прежде всего в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям», — заявил Путин.
Глава государства поручил выплатить компенсации жителям региона, потерявшим при пожарах скот.
Он также отметил более эффективную работу по реагированию на чрезвычайные ситуации по сравнению с опытом прошлых лет, с учётом того, что в Забайкалье удалось избежать жертв.
Ранее Путин объявил о подготовке указа по введению в Забайкалье режима ЧС.