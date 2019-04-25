Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить», — подчеркнул президент в ходе совещания по ликвидации природных пожаров в Забайкалье.

По его словам, детальный план должен быть представлен врио губернатора региона до 10 мая.

«Прежде всего в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям», — заявил Путин.

Глава государства поручил выплатить компенсации жителям региона, потерявшим при пожарах скот.

Он также отметил более эффективную работу по реагированию на чрезвычайные ситуации по сравнению с опытом прошлых лет, с учётом того, что в Забайкалье удалось избежать жертв.

Ранее Путин объявил о подготовке указа по введению в Забайкалье режима ЧС.