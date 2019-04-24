Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья досрочно выдадут пенсии за май

Пенсионный фонд России собирается досрочно выплатить пенсии за май жителям населённых пунктов в Забайкалье, которые пострадали в результате бушующих в регионе пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«В связи с чрезвычайной ситуацией пенсии за май будут выплачены пострадавшим досрочно в конце апреля. Объём финансирования составит более 18 млн рублей, включая средства на перерасчёт федеральной социальной доплаты к пенсии», — указывается в заявлении.

Отмечается, что клиентские службы ПФР продолжают восстанавливать утраченные пенсионные документы людей. На данный момент восстановлено и выдано 49 соответствующих справок.

По предварительной оценке, сумма ущерба от пожаров на территории Забайкальского края составила 280 млн рублей. Число пострадавших в результате природных пожаров, по последним данным, возросло до 34. При этом восемь человек были доставлены в ожоговый центр в Чите с помощью двух бортов санитарной авиации. Сотни людей остались без жилья из-за возгораний.

Как заявил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по поводу ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.