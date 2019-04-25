Путин поручит подготовить указ о введении ЧС в Забайкалье
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что врио губернатора региона Александр Осипов обратился к российскому президенту с просьбой принять указ о введении ЧС в Забайкалье по аналогии с Дальним Востоком в 2013 году.
По его мнению, такая мера позволит ускорить процесс ликвидации последствий пожаров и возмещения ущерба пострадавшим.
«Это можно сделать. Наверное, нужно. Совместно с правительством такой указ подготовим», — цитирует агентство Путина.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Читу для проведения совещания по ситуации в Забайкалье.