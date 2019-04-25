Путин поручит подготовить указ о введении ЧС в Забайкалье

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае заявил, что поручит подготовить указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что врио губернатора региона Александр Осипов обратился к российскому президенту с просьбой принять указ о введении ЧС в Забайкалье по аналогии с Дальним Востоком в 2013 году.

По его мнению, такая мера позволит ускорить процесс ликвидации последствий пожаров и возмещения ущерба пострадавшим.

«Это можно сделать. Наверное, нужно. Совместно с правительством такой указ подготовим», — цитирует агентство Путина.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Читу для проведения совещания по ситуации в Забайкалье.

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