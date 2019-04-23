Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

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Российский лидер Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.
Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»
  • © РИА Новости

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.

Отмечается, что речь идёт об Арт-парке. Путин поддержал такое предложение.

В ответ на вопросы журналистов он предположил, что парк будет даже «чуть получше», чем «Зарядье» в Москве.

«Смотрите, во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — указал Путин.

Он добавил, что это очень хороший проект и «пускай посоревнуются» с Москвой.

«Это всегда на пользу», — подчеркнул он.

Согласно представленным макетам и презентации, планируется, что на этом месте будет создан многоуровневый комплекс, основную площадь которого займёт парковая зона.

Как ожидается, в Арт-парке будут театральные, концертные и лекционные залы, а также мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.

Для улучшения транспортной ситуации здесь планируется организовать подземный паркинг на 1,5 тыс. мест.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что парки Москвы за минувшую зиму посетили более 35 млн человек. 

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