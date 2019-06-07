Путин: Россия не создаёт с Китаем военных союзов

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт с Пекином никаких военных союзов.

«Мы не создаём с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнёров. И мы не собираемся ничего подменять», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, могут ли торговые отношения с Китаем заменить России экономическое сотрудничество с Западом.

Он подчеркнул, что Россия готова работать со всеми, включая США.

При этом Путин отметил, что сотрудничество России и Китая на международной арене является важнейшим фактором стабильности в мировых делах.