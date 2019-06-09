NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

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Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
  • Reuters

Встречи, в ходе которых были сделаны данные заявления, состоялись 4—5 июня.

Как уточняет издание, в компаниях, представители которых присутствовали на переговорах, отказались комментировать приведённые данные.

Отмечается, что Пекин на встречах, по некоторым данным, был представлен Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством коммерции и Министерством промышленности и информатизации Китая. 

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с китайской Huawei после указа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Кроме того, в Пентагоне обвиняли компанию в тесных связях с правительством КНР.

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2019 прокомментировал ситуацию с Huawei.

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