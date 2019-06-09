NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
- Reuters
Встречи, в ходе которых были сделаны данные заявления, состоялись 4—5 июня.
Как уточняет издание, в компаниях, представители которых присутствовали на переговорах, отказались комментировать приведённые данные.
Отмечается, что Пекин на встречах, по некоторым данным, был представлен Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством коммерции и Министерством промышленности и информатизации Китая.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с китайской Huawei после указа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.
Кроме того, в Пентагоне обвиняли компанию в тесных связях с правительством КНР.
Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2019 прокомментировал ситуацию с Huawei.