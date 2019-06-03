«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
- Reuters
По данным издания, российская «дочка» Huawei, «Техкомпания Хуавэй», и гонконгская «Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед» стали владельцами «Игл софтлаб», которой и продал права на оборудование и патенты «Вокорд».
Представитель китайской телекоммуникационной компании подтвердил покупку «Игл софтлаба», но не раскрыл детали сделки.
По словам источников, «Вокорд» был оценён Huawei в $40—50 млн.
В сентябре 2018 года сообщалось, что Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте в рамках проекта «Умный город», который начал разрабатываться ведомством.
Как отмечалось, в ведомстве также планируют привлечь китайские компании, например Huawei, к разработке совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации.