«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Короткая ссылка
Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
  • Reuters

По данным издания, российская «дочка» Huawei, «Техкомпания Хуавэй», и гонконгская «Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед» стали владельцами «Игл софтлаб», которой и продал права на оборудование и патенты «Вокорд».

Представитель китайской телекоммуникационной компании подтвердил покупку «Игл софтлаба», но не раскрыл детали сделки. 

По словам источников, «Вокорд» был оценён Huawei в $40—50 млн.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте в рамках проекта «Умный город», который начал разрабатываться ведомством.

Как отмечалось, в ведомстве также планируют привлечь китайские компании, например Huawei, к разработке совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить