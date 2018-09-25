СМИ: В Минстрое планируют использовать систему распознавания лиц в общественном транспорте

Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте в рамках проекта «Умный город», который начал разрабатываться ведомством.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглаву ведомства Андрея Чибиса.

«Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счёта», — цитирует его издание.

При реализации данной задумки представители министерства намерены изучить опыт китайских городов.

Уточняется, что в ведомстве также планируют привлечь китайские компании, например Huawei, к разработке совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации.

В августе 2017 года сообщалось, что ЦБ предлагает обязать банки собирать биометрические данные россиян.