СМИ: ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации

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Центробанк совместно с другими финансовыми организациями планируют ввести новые способы биометрической идентификации, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.

«Специалисты Банка России рассматривают возможность использования дополнительных модальностей, таких как отпечаток пальца или сканирование ладони — в зависимости от стоимости и возможностей мобильных устройств», — заявили в пресс-службе Банка России.

Там отметили, что в качестве альтернативы слепкам лица и голосу могут быть использованы отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони.

Также рассматривается возможность проведения идентификации по 3D-снимку черепа, однако для этого потребуется специальная камера.

При этом издание со ссылкой на источники подчёркивает, что новые методы могут стать полезными, в первую очередь, для инвалидов, а также людей с дефектами речи или лица.

В августе 2017 года в сообщалось, что ЦБ предлагает обязать банки собирать биометрические данные россиян.

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