СМИ: Российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году

Российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Как утверждается, вопрос о реализации такого проекта в настоящее время прорабатывает ассоциация «Финтех».

В ID предполагается внести информацию о статусе получателя льгот. Записать идентификатор могут на банковскую карту.

По имеющимся данным, все карты для льготников, выпускаемые со следующего года, получат такой идентификатор. Если гражданину удобнее расплачиваться с помощью «пластика», то у него будет возможность перевыпустить имеющиеся карты. Если он предпочтёт оплату наличными, то для получения льготы нужно будет предъявить соответствующие документы.

Идентификатор для льготников, как утверждается, будет действовать параллельно с уникальным ID, который планируется присвоить всем россиянам в 2019 году.

«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается», — заявили в пресс-службе Центробанка.

В пресс-службе Минфина сказали, что в ведомство подобные инициативы пока не поступали.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.