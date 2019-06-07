Путин назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 прокомментировал ситуацию с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.