Путин назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка
- РИА Новости
«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.