Помпео заявил о несоответствии деятельности Huawei западным стандартам

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.

«В западных странах, где существует либеральная демократия, есть общие ценности. Китайцы не разделяют этих ценностей и поэтому их инфраструктура, их телекоммуникационные системы, и в этом конкретном случае — их компания Huawei — сильно отличаются», — заявил Помпео.

Он также отметил, что в составе директоров Huawei входят три члена Коммунистической партии Китая, что «глубоко противоречит» европейским стандартам.

«Европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но она не останется персональной, если будет передаваться по сетям, к которым имеет доступ и которые контролирует китайское правительство», — подчеркнул глава Госдепартамента США.

Ранее в Минобороны Китая опровергли связи Huawei с ВС страны.

Пентагон также обвинял Huawei в тесных связях с правительством КНР.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.