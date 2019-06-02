В Минобороны Китая заявили, что Huawei не имеет связей с ВС страны

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооружёнными силами КНР. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это абсолютно частная, а не военная компания», — приводит его слова ТАСС.

Фэнхэ также добавил, что китайское правительство выступает против наложенных на компанию санкций.

Ранее в Пентагоне заявили о тесных связях корпорации Huawei с правительством КНР.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.

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