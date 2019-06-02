В Минобороны Китая заявили, что Huawei не имеет связей с ВС страны
«Это абсолютно частная, а не военная компания», — приводит его слова ТАСС.
Фэнхэ также добавил, что китайское правительство выступает против наложенных на компанию санкций.
Ранее в Пентагоне заявили о тесных связях корпорации Huawei с правительством КНР.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.
Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.