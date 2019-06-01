В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством КНР. С таким заявлением он выступил на международной конференции.

«Huawei очень связана с правительством», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Шанахан добавил, что в Китае «интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая».

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти ожидают отказа большего количества компаний от сотрудничества с китайской Huawei.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.