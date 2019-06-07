Facebook намерен запретить устанавливать свои приложения на Huawei

Facebook намерен заблокировать установку своих приложений на устройства китайской компании Huawei.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Facebook to block app installations on Huawei devices to comply with US sanctions pic.twitter.com/NNG2OWyaPH — AFP news agency (@AFP) 7 июня 2019 г.

Как отмечается, Facebook принял такое решение в связи с американскими ограничениями в отношении китайской компании.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.