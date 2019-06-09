Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики

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Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики
  • Reuters

«Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

При этом американский президент напомнил о праве США вернуться к прошлой политике по отношению к Мексике и ввести торговые пошлины на импорт товаров в случае изменения ситуации.

При этом Трамп выразил уверенность, что этого не произойдёт.

«Сейчас я абсолютно уверен... особенно после переговоров с президентом (Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. — RT)... что они будут сговорчивы и действительно хотят урегулировать ситуацию», — подчеркнул президент США.

Ранее Обрадор объявил о намерении предоставить гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам.

8 июня США и Мексика подписали двусторонний договор для обеспечения лучшей защиты совместной границы.

Стороны также подписали торговое соглашение.

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