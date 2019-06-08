Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы (США. — RT) с нетерпением ожидаем совместной работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, чтобы наша южная граница была надёжной и безопасной», — написал он.

Вместе с этим он поблагодарил главу мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрарда за работу над соглашением между Мексикой и США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Мексика достигли соглашения, которое касается пошлин и мигрантов.