Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы (США. — RT) с нетерпением ожидаем совместной работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, чтобы наша южная граница была надёжной и безопасной», — написал он.

Вместе с этим он поблагодарил главу мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрарда за работу над соглашением между Мексикой и США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Мексика достигли соглашения, которое касается пошлин и мигрантов.

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