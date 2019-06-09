Мексика намерена давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления в пограничной Тихуане сообщил, что Мексика намерена давать гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам.

«Со следующей недели мы начнём предлагать гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ждёт решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США», — цитирует РИА Новости Обрадора.

Ранее Госдеп распространил совместную декларацию США и Мексики, в которой указывается, что страны обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы.

Отмечалось, что Мексика обязалась разместить Нацгвардию на границе для борьбы с потоком мигрантов.