Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм», — заявил американский лидер.

При этом, по словам Трампа, он не исключает возможности улучшения отношений с Москвой во время своего президентского срока.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп считает закрытым вопрос о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

29 мая Мюллер объявил о закрытии офиса спецпрокурора и своей отставке из Минюста.

В МИД России заявили, что в опубликованном докладе Мюллера нет доказательств «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.

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