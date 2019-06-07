Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм», — заявил американский лидер.

При этом, по словам Трампа, он не исключает возможности улучшения отношений с Москвой во время своего президентского срока.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп считает закрытым вопрос о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

29 мая Мюллер объявил о закрытии офиса спецпрокурора и своей отставке из Минюста.

В МИД России заявили, что в опубликованном докладе Мюллера нет доказательств «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.