Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети

Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Согласно постановлению суда, СМИ могут публиковать фотографии Тарранта без применения эффекта размывания.

«Более нет необходимости в том, чтобы скрывать лицо подсудимого, и выданный ранее ордер считается утратившим силу», — приводит газета слова судьи Кэмерона Мандера.

Ожидается, что новое заседание суда по делу состоится 14 июня.

При этом подсудимый не будет лично присутствовать в зале суда, но получит возможность отвечать на вопросы по видеосвязи из тюремной камеры.

В конце мая Тарранту были предъявлены обвинения в терроризме, 51 убийстве и 40 покушениях на убийство.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.