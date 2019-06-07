Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Согласно постановлению суда, СМИ могут публиковать фотографии Тарранта без применения эффекта размывания.
«Более нет необходимости в том, чтобы скрывать лицо подсудимого, и выданный ранее ордер считается утратившим силу», — приводит газета слова судьи Кэмерона Мандера.
Ожидается, что новое заседание суда по делу состоится 14 июня.
При этом подсудимый не будет лично присутствовать в зале суда, но получит возможность отвечать на вопросы по видеосвязи из тюремной камеры.
В конце мая Тарранту были предъявлены обвинения в терроризме, 51 убийстве и 40 покушениях на убийство.
15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.