Трамп назвал одну из главных угроз современности

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил мнение относительно того, что является одной из главных угроз современности.
Трамп назвал одну из главных угроз современности
  • Reuters

«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что у ближневосточного государства никогда не появится ядерное оружие.

В начале мая востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить