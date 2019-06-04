Трамп назвал одну из главных угроз современности

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил мнение относительно того, что является одной из главных угроз современности.

«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что у ближневосточного государства никогда не появится ядерное оружие.

В начале мая востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.