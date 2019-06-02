Рухани ответил на заявление Трампа о ядерном оружии Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о попытках США предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана.

«Они (США. — RT) нам угрожали в то время, когда они якобы превосходили нас в военной силе, а сегодня они заявляют, что не нацелены на войну с Ираном, а лишь хотят, чтобы у нас не было ядерной бомбы. Конечно, эти слова безосновательны», — приводит РИА Новости комментарий Рухани.

По его словам, выбор Ирана — это путь сопротивления до тех пор, пока США, нарушившие ядерную сделку, не вернутся к «нормальному состоянию».

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты не допустят распространения ядерного оружия и пытаются помешать появлению его у Тегерана.