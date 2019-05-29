В Иране рассказали о военном потенциале для отражения возможной атаки

Короткая ссылка
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами рассказал о военном потенциале страны для защиты от возможной агрессии других государств.
В Иране рассказали о военном потенциале для отражения возможной атаки
  • Reuters

По его словам, Тегеран полностью перешёл на самообеспечение в оборонной промышленности и обладает уникальным комплексом ракетных систем, способных поражать «мобильные цели».

«Вооружённые силы Ирана самодостаточны, оборонная промышленность обеспечивает их военно-транспортными средствами, ракетами, боевыми самолётами и беспилотниками», — цитирует военачальника телеканал Al Alam.

Кроме того, Иран продолжает работать над созданием ракет большой, средней и малой дальности, обладая при этом крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.

«Такими комплексами, которые были разработаны 12 лет назад, обладают всего несколько государств», — подчеркнул Салами.

Иранский генерал также отметил прогресс в развитии военно-морских сил страны и рассказал о первом военном опыте в создании истребителей.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о незаинтересованности страны в обладании ядерным оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить