В Иране рассказали о военном потенциале для отражения возможной атаки

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами рассказал о военном потенциале страны для защиты от возможной агрессии других государств.

По его словам, Тегеран полностью перешёл на самообеспечение в оборонной промышленности и обладает уникальным комплексом ракетных систем, способных поражать «мобильные цели».

«Вооружённые силы Ирана самодостаточны, оборонная промышленность обеспечивает их военно-транспортными средствами, ракетами, боевыми самолётами и беспилотниками», — цитирует военачальника телеканал Al Alam.

Кроме того, Иран продолжает работать над созданием ракет большой, средней и малой дальности, обладая при этом крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.

«Такими комплексами, которые были разработаны 12 лет назад, обладают всего несколько государств», — подчеркнул Салами.

Иранский генерал также отметил прогресс в развитии военно-морских сил страны и рассказал о первом военном опыте в создании истребителей.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о незаинтересованности страны в обладании ядерным оружием.