В Иране рассказали о военном потенциале для отражения возможной атаки
- Reuters
По его словам, Тегеран полностью перешёл на самообеспечение в оборонной промышленности и обладает уникальным комплексом ракетных систем, способных поражать «мобильные цели».
«Вооружённые силы Ирана самодостаточны, оборонная промышленность обеспечивает их военно-транспортными средствами, ракетами, боевыми самолётами и беспилотниками», — цитирует военачальника телеканал Al Alam.
Кроме того, Иран продолжает работать над созданием ракет большой, средней и малой дальности, обладая при этом крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.
«Такими комплексами, которые были разработаны 12 лет назад, обладают всего несколько государств», — подчеркнул Салами.
Иранский генерал также отметил прогресс в развитии военно-морских сил страны и рассказал о первом военном опыте в создании истребителей.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о незаинтересованности страны в обладании ядерным оружием.