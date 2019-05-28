В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не стремится к обладанию ядерным оружием.

Как он написал на своей странице в Twitter, на это, в частности, указывает то, что данное оружие запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства добавил, что «экономический терроризм» США наносит вред иранскому народу и создаёт напряжённость в регионе.

Ранее Зариф заявил, что Соединённые Штаты ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение Ирана прекратить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.

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