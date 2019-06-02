В МИД Ирана призвали США изменить подход к переговорам с Тегераном

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Тегеран призывает Вашингтон изменить подход к переговорам и отказаться от политики давления в отношениях двух стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В МИД Ирана призвали США изменить подход к переговорам с Тегераном
  • Reuters

«То, что господин Помпео подтвердил относительно оказания на Иран максимального давления, говорит о том, что (США. — RT) продолжают придерживаться прежнего ошибочного подхода, который необходимо изменить», — приводит РИА Новости заявление Мусави в его канале в Telegram.

Он подчеркнул, что Иран рассчитывает на коренное изменение поведения США по отношению к Тегерану, которое будет подкреплено конкретными действиями, а не просто «игрой слов».

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

При этом он отметил, что США продолжат противостоять «вредительской политике» Ирана.



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