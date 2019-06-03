Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
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«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», — сказал Помпео.
Он выразил надежду, что санкции вынудят Иран изменить политический курс и сесть за стол переговоров.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит распространения ядерного оружия и пытается помешать появлению его у Тегерана.
МИД Ирана призвал американскую сторону изменить подход к переговорам и отказаться от политики давления.