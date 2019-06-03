Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном

Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкой газете Rheinische Post.

«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», — сказал Помпео.

Он выразил надежду, что санкции вынудят Иран изменить политический курс и сесть за стол переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит распространения ядерного оружия и пытается помешать появлению его у Тегерана.

МИД Ирана призвал американскую сторону изменить подход к переговорам и отказаться от политики давления.