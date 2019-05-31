Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
- Reuters
Он отметил, что Евросоюз не спешит предоставить Косову «визовую свободу», способствуя таким образом изоляции непризнанного государства.
«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или посредством проведения референдумов в Косове и Албании... Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — приводит Al Jazeera Balkans заявление Тачи.
По его словам, подобный шаг «восстановит историческую справедливость».
Ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал адекватной реакции на события в Косове.
28 мая косовский полицейский спецназ ROSU на бронетехнике в ходе «операции по противодействию коррупции» вторгся на территорию северных районов, где преимущественно проживает сербское население.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.