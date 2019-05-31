Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

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Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику. Об этом заявил в эфире телеканала Dukagjini президент непризнанного государства Хашим Тачи.
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
  • Reuters

Он отметил, что Евросоюз не спешит предоставить Косову «визовую свободу», способствуя таким образом изоляции непризнанного государства.

«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или посредством проведения референдумов в Косове и Албании... Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — приводит Al Jazeera Balkans заявление Тачи.

По его словам, подобный шаг «восстановит историческую справедливость».

Ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал адекватной реакции на события в Косове.

28 мая косовский полицейский спецназ ROSU на бронетехнике в ходе «операции по противодействию коррупции» вторгся на территорию северных районов, где преимущественно проживает сербское население.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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