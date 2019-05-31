Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику. Об этом заявил в эфире телеканала Dukagjini президент непризнанного государства Хашим Тачи.

Он отметил, что Евросоюз не спешит предоставить Косову «визовую свободу», способствуя таким образом изоляции непризнанного государства.

«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или посредством проведения референдумов в Косове и Албании... Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — приводит Al Jazeera Balkans заявление Тачи.

По его словам, подобный шаг «восстановит историческую справедливость».

Ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал адекватной реакции на события в Косове.

28 мая косовский полицейский спецназ ROSU на бронетехнике в ходе «операции по противодействию коррупции» вторгся на территорию северных районов, где преимущественно проживает сербское население.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.