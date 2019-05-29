Могерини предостерегла от возвращения «тёмных сил прошлого» на Балканы

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Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что «тёмные силы прошлого» могут вернуться на Балканский полуостров и привести к конфронтации, если вовлечь страны региона в евроинтеграцию.
Могерини предостерегла от возвращения «тёмных сил прошлого» на Балканы
  • Reuters

«Я вижу риск возвращения тёмных сил прошлого с точки зрения конфронтации и даже конфликта. Нужно использовать перспективы европейской интеграции как способ примирения и единства в регионе», — приводит РИА Новости слова Могерини.

Она отметила, что для стран региона должна быть открыта европейская перспектива, чтобы «поддержать тенденции к сотрудничеству и сделать их необратимыми».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации в Косове выгодно тем, кто желает сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении России».

Также Евросоюз призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности в связи с последними событиями в Косове. 

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