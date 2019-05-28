ЕС призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности

Евросоюз призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности в связи с последними событиями в непризнанной Республике Косово. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности», — цитирует его ТАСС.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона.

Впоследствии стало известно, что президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооружённые силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

При этом представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) заявили, что действия косовской полиции являются спецоперацией по борьбе с преступностью.