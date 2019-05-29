Лавров прокомментировал обострение ситуации в Косове

Обострение ситуации в непризнанной республике Косово выгодно тем, кто желает сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении России», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Словении Миро Цераром.

«Выгодно такие провокации устраивать тем, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО. Вы видели, как всё этой цели было подчинено при решении вопроса о государственном наименовании Македонии. Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косова должно быть оформлено, тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий на Западных Балканах», — сказал Лавров.

Он отметил, что Словения не поддерживает настрой на создание подобных кордонов. Министр добавил, что происходящее является результатом попустительства со стороны и Евросоюза, и НАТО.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона.

Впоследствии стало известно, что президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооружённые силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.