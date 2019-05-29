Лавров прокомментировал обострение ситуации в Косове

Короткая ссылка
Обострение ситуации в непризнанной республике Косово выгодно тем, кто желает сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении России», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал обострение ситуации в Косове
  • © РИА Новости

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Словении Миро Цераром.

«Выгодно такие провокации устраивать тем, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО. Вы видели, как всё этой цели было подчинено при решении вопроса о государственном наименовании Македонии. Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косова должно быть оформлено, тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий на Западных Балканах», — сказал Лавров.

Он отметил, что Словения не поддерживает настрой на создание подобных кордонов. Министр добавил, что происходящее является результатом попустительства со стороны и Евросоюза, и НАТО.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона.

Впоследствии стало известно, что президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооружённые силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить